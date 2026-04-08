«А он тебя целует, говорит, что любит, и ночами обнимает, к сердцу прижимает…» — что, знакомая мелодия, охватила ностальгия? Певец Сергей Жуков открыл ресторан, бар, клуб и машину времени сразу. В «Руки ВВерх! Баре» он воссоздал атмосферу безбашенных 90-х и 00-х, чтобы каждый мог подпевать своим любимым хитам. Ковры на стенах (а мы любим ковры), малиновые пиджаки, барсетки, кассеты и плакаты — все атрибуты своего времени собраны в интерьере и гармонично вписались в него. В зале даже есть несколько зон с советскими игровыми автоматами, так что можно устроить соревнование на ловкость рук с друзьями. Каждые выходные в баре проходят концерты и вечеринки с диджеями и приглашёнными артистами, а главное, Сергей Жуков и сам любит зайти в бар и спеть песню-другую для гостей на танцполе. Одна из фишек «Руки ВВерх! Бара» — это караоке с подборкой из трёхтысяч песен, в которой есть и хиты прошлого, и современные композиции. Особенно круто, что здесь профессиональная техника для музыкального шоу, включая световое оформление, концертный пульт и подзвучку сцены. Так что можно почувствовать себя суперзвездой! Если хочется большей приватности, в баре организовано несколько небольших караоке-комнат, где будет только ваша компания. Сайт: https://tverskaya.rvbar.ru/ Режим работы: ежедневно 18:00-06:00
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