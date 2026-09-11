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Женский стендап на Сретенке

Comedy34, улица Сретенка, 34/1с1

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от 1181₽ до 1606₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Лучшие девчонки?комики поделятся своими остроумными наблюдениями о жизни, любви и отношениях. Не бойся, не всё будет о покупках и маникюре. Тебя ждут смешные истории, откровенные шутки и заряд позитива на весь вечер. Это идеальный повод прийти вместе с девушкой или друзьями и убедиться, что женщины могут смешить не хуже мужчин. Состав всегда разный. Комики на афише — это отображение примерных составов из пула тех, кто тут выступает. Составы — это всегда профессиональные известные комики, участники: StandUp на ТНТ, Labelcom, StandUp Club #1 и других популярных ТВ и YouTube проектов. Размещение за столиками. Весь вечер можно заказывать еду и напитки. Рассадка осуществляется администратором по факту прихода.

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