Леонид Кулаков - стендап комик, продюсер, основатель лейбла и бара «Стендап Патрики», снял и выпустил рекордное количество монологов (более 15). Монологи Кулакова – это правда. Это искренность и честность комика перед зрителем на современную действительность через мощную призму юмора. Лёню смотрят, обсуждают, критикуют и восхищаются. Его сольники уже дали много шуму и немало просмотров. Но только вживую можно по-настоящему понять – кто такой Леонид Кулаков.