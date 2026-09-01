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Супер проверка материалов

Comedy34, улица Сретенка, 34/1с1

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 800₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Да-да, это супер проверка, где комики расскажут не только новый, но и лучший материал! А также немного чёрного юмора. Увеличенное время выступления комиков — 20 минут материала от каждого! Материал проверяют только опытные комики — 5 человек. Это профессиональные известные комики, участники: StandUp на ТНТ, Labelcom, StandUp Club #1 и других популярных ТВ и YouTube проектов. Размещение за столиками. Весь вечер можно заказывать еду и напитки. Рассадка осуществляется администратором по факту прихода. Возможна подсадка за один стол других гостей для небольших компаний. Если ты брал билеты отдельно, но хочешь сидеть вместе — приходи заранее. Также это поможет занять места ближе к сцене (это не относится к мероприятиям с конкретными местами). Если человек в сильном алкогольном опьянении, его могут не пустить.

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