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Большой стендап
Садовая Черногрязская 22 с1
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Завершение:
от 1100₽ до 1200₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Шоу, на котором выступают комики с проверенным материалом. Тебя ждёт колоритный вечер разных историй. Это очень душевный формат, который заходит каждому зрителю. Комики, которые здесь выступают — участники таких проектов, как StandUp на ТНТ, Roast Battle от Labelcom, Женский StandUp на ТНТ, Сomedy Battle на ТНТ, Открытый Микрофон на ТНТ. Состав может быть разный. Стоимость еды и напитков оплачивается отдельно и не входит в стоимость билета.
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