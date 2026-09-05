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Большой стендап

Камеди Хаб
Садовая Черногрязская 22 с1

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от 1100₽ до 1200₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Шоу, на котором выступают комики с проверенным материалом. Тебя ждёт колоритный вечер разных историй. Это очень душевный формат, который заходит каждому зрителю. Комики, которые здесь выступают — участники таких проектов, как StandUp на ТНТ, Roast Battle от Labelcom, Женский StandUp на ТНТ, Сomedy Battle на ТНТ, Открытый Микрофон на ТНТ. Состав может быть разный. Стоимость еды и напитков оплачивается отдельно и не входит в стоимость билета.

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Комментарии

T
Time
26 октября 2025, 16:25

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Алсу
25 июля 2024, 08:18

🥴

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