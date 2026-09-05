Шоу, на котором выступают комики с проверенным материалом. Тебя ждёт колоритный вечер разных историй. Это очень душевный формат, который заходит каждому зрителю. Комики, которые здесь выступают — участники таких проектов, как StandUp на ТНТ, Roast Battle от Labelcom, Женский StandUp на ТНТ, Сomedy Battle на ТНТ, Открытый Микрофон на ТНТ. Состав может быть разный. Стоимость еды и напитков оплачивается отдельно и не входит в стоимость билета.