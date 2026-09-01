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Маргарита Родина и Карина Салихова

StandUp Store Moscow
улица Петровка, 21с1

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Завершение:

2150₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Совместный концерт двух топовых комиков. Маргарита Родина — стендап-комик основного состава шоу «Женский стендап» на телеканале ТНТ. Её выступления отличаются остроумными шутками и интересными наблюдениями за обыденной жизнью. Она смогла завоевать популярность у зрителей благодаря своему особому комедийному стилю и продолжает совершенствовать свои навыки. Карина Салихова — стендап-комик, участница шоу «Открытый микрофон» и «Женский стендап» на телеканале ТНТ. Её выступление — как разговор на кухне с лучшей подругой. На концерте царит уют, звучат женские темы, звучат неожиданные лайфхаки, и всегда много смеха.

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