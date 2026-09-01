StandUp Store Moscow — это место для всех, кто любит стендап: там можно не только посмотреть выступления любимых комиков, но и самим выйти на сцену и попробовать себя в этом жанре. В StandUp Store Moscow готовится вкусная и простая еда от шеф-повара Инвера Тлехуча, коктейли и напитки. Программа StandUp Store Moscow разнообразна: помимо сольных концертов известных комиков, здесь можно будет увидеть и другие шоу. пн-пт 18:00–00:00; сб,вс 17:00–00:00 https://standupstore.ru/
Карта места...
Предстоящие события в этом месте
Карина Мейханаджян
Стендап-комик, резидентка шоу «Женский стендап», участница «Открытого микрофона»...
1650₽
Юлия Ахмедова
Основатель проекта «Stand Up» на канале ТНТ, член жюри телепроекта «Открытый мик...
2150₽
Маргарита Родина и Карина Салихова
Совместный концерт двух топовых комиков. Маргарита Родина — стендап-комик основ...
2150₽
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