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StandUp Store Moscow

Москва, улица Петровка, 21с1

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StandUp Store Moscow — это место для всех, кто любит стендап: там можно не только посмотреть выступления любимых комиков, но и самим выйти на сцену и попробовать себя в этом жанре. В StandUp Store Moscow готовится вкусная и простая еда от шеф-повара Инвера Тлехуча, коктейли и напитки. Программа StandUp Store Moscow разнообразна: помимо сольных концертов известных комиков, здесь можно будет увидеть и другие шоу. пн-пт 18:00–00:00; сб,вс 17:00–00:00 https://standupstore.ru/
Карта места...

Предстоящие события в этом месте

Карина Мейханаджян
Карина Мейханаджян

Стендап-комик, резидентка шоу «Женский стендап», участница «Открытого микрофона»...

StandUp Store Moscow

1650₽

Юлия Ахмедова
Юлия Ахмедова

Основатель проекта «Stand Up» на канале ТНТ, член жюри телепроекта «Открытый мик...

StandUp Store Moscow

2150₽

Маргарита Родина и Карина Салихова
Маргарита Родина и Карина Салихова

Совместный концерт двух топовых комиков. Маргарита Родина — стендап-комик основ...

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2150₽

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Алена
30 апреля 2025, 13:59

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