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Стендап без тормозов

Comedy34, улица Сретенка, 34/1с1

Начало:

Завершение:

от 1181₽ до 1606₽
Возраст 18+
Стендап
Концерты

Про событие

Уникальный формат стендап-шоу. Выступают 3 комика и ведущий концерта комика с более чёрным материалом — ты сможешь услышать более жёсткие и откровенные шутки. Один из комиков — ведущий вечера. Ты можешь увидеть комиков, участники: StandUp на ТНТ, Labelcom, StandUp Club #1 и других популярных ТВ и YouTube проектов. Состав скрыт и всегда разный.

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