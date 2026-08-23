Выбор редакции
Разгоны
Рождественский бульвар, 10/7 стр. 1
Начало:
Завершение:
от 750₽ до 1000₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Как комики придумывают шутки, сценарии для скетчей, идеи для миниатюр? «Разгоны» — проект, показывающий внутреннюю кухню создания комедийного материала. Комики приходят с идеями, набросками, историями, и помогают друг другу — накидывая смешные идеи, рожденные в импровизации. В результате получается своеобразная юмористическая разминка, а в случае «Разгонов» — отдельный комедийный продукт. Возможно, идеи из «Разгонов» когда-то попадут в их стендап-выступления или станут основой для сценария, но над ними можно посмеяться уже сейчас.
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