Как комики придумывают шутки, сценарии для скетчей, идеи для миниатюр? «Разгоны» — проект, показывающий внутреннюю кухню создания комедийного материала. Комики приходят с идеями, набросками, историями, и помогают друг другу — накидывая смешные идеи, рожденные в импровизации. В результате получается своеобразная юмористическая разминка, а в случае «Разгонов» — отдельный комедийный продукт. Возможно, идеи из «Разгонов» когда-то попадут в их стендап-выступления или станут основой для сценария, но над ними можно посмеяться уже сейчас.