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Вечер с Плюшками. Съёмка
улица Покровка, 17с5
Начало:
Завершение:
от 1000₽ до 1900₽
Возраст 18+
Стендап
Необычное
Про событие
Комик-группа, которая не нуждается в представлении, а если нуждается, то: создатели ютуб канала «Плюшки», участники шоу «Игра» и КВН.
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