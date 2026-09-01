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Вечер с Плюшками. Съёмка

Still Стендап клуб
улица Покровка, 17с5

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1900₽
Возраст 18+
Стендап
Необычное

Про событие

Комик-группа, которая не нуждается в представлении, а если нуждается, то: создатели ютуб канала «Плюшки», участники шоу «Игра» и КВН.

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