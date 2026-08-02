99 шуток: проверка материала
Рождественский бульвар, 10/7 стр. 1
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Что главное в юморе? Качество или количество? Событие, на котором ты сможешь это узнать. У микрофона именитые приколисты и бриллианты андеграунда. P.S.: Количество шуток может отличаться от заявленного, количество сваги — неизменно (навалом).
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