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Техническая вечеринка Стендап

Comedy34, улица Сретенка, 34/1с1

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Проверка материала резидентов шоу Стендап на ТНТ. Здесь ты сможешь послушать новые шутки от любимых комиков телепроекта. Состав комиков может меняться. Сбор гостей за час до мероприятия. Входные билеты не привязаны к конкретному столику или месту, рассадка гостей осуществляется в порядке очереди. Также возможно размещение с другими гостями за одним столом, но, если ты пришёл компанией — вы сядете вместе, не переживай. Стоимость еды и напитков оплачивается отдельно и не входит в стоимость билета.

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