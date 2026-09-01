Возраст 18+
Стендап
Про событие
Проверка материала резидентов шоу Стендап на ТНТ. Здесь ты сможешь послушать новые шутки от любимых комиков телепроекта. Состав комиков может меняться. Сбор гостей за час до мероприятия. Входные билеты не привязаны к конкретному столику или месту, рассадка гостей осуществляется в порядке очереди. Также возможно размещение с другими гостями за одним столом, но, если ты пришёл компанией — вы сядете вместе, не переживай. Стоимость еды и напитков оплачивается отдельно и не входит в стоимость билета.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи