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Про событие
120 минут весёлых упражнений – и ты уйдёшь с ощущением лёгкости и желанием проявляться. Люди часто обрушиваются на себя с критикой, хотя даже еще ничего не сделали: «еще решат, что я дурак», «буду выглядеть странно», «и зачем я это сказал?», «все будут пялиться». Внутренний критик может быть очень суров, ведь он очень хочет защитить от позора — так как же научиться доверять своему импульсу? Антикринж — это безопасное пространство, где тебе аккуратно снимут внутренние зажимы и будут тренировать смелость быть собой. Ты познакомишься с искусством импровизации — с её помощью будешь расширять свою зону комфорта, и на практике доказывать своему критику, что мир может быть принимающим и безопасным. А заодно научишься шутить на ходу и выкручиваться из любых ситуаций. Что тебя ждёт: • Погружение: простые упражнения, чтобы познакомиться, увидеть других участников и довериться друг другу. • Базовые принципы импрова: «поддерживай идеи», «лажать и не кринжевать» и другие, помогают действовать и не оценивать себя в процессе • Много практики, в том числе упражнений из актёрского мастерства: импульсы, тело, взаимодействие с партнёром • Коммуникационные инструменты: как говорить с разными людьми, слышать и быть услышанными, держать контакт • Мягкий выход на сцену: примерь новую роль, попробуй мини-выступление • Бережная обратная связь от опытного преподавателя. Ты уйдёшь с: • Опытом выступления без подготовки — каждый сыграет сцену в конце занятия • Техниками «поиска идей» — о чём разговаривать с людьми в беседе или со сцены • Навыком «не быть в голове» — не зависать в мыслях и оценках, а быть «здесь и сейчас» — играть, веселиться, получать удовольствие от процесса • Ощущением: «да, сцена — это стресс, но это мне по силам» Эта практика смелости идеально подойдёт тем, кто хочет побороть самокритику, звучать убедительнее — будь то спикер или интроверт — и найти безопасное пространство для роста. Формат: 2,5 часа офлайн, 100% практики Как дойти: • При выходе из метро — пройди по Гжельскому переулку до кофейни «Две булки» • Вход — напротив, рядом с дверью барбершопа «Chikabull».
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Комментарии
Виктор19 июля 2025, 23:54
Сходил на мастер-класс и прошел курс Стартерпак. Но всегда не против сходить ещё раз - зовите)
Ксения16 марта 2025, 14:26
Было круто! Борис топчик! Ленин гриб 🍄
Любовь11 декабря 2024, 02:26
Было ооооочень здорово!
Teodor15 ноября 2024, 03:36
Если вам скучно идите! Если вам хочется новых ощущений идите! Если вы устали от работы идите! Если вы чувствуете себя одиноким в шумном городе идите! Да в любом случае один раз сходите, проверьте себя на импровизацию! Это того стоит!
Оксана16 октября 2024, 18:16
Иду 23 октября
Сходил на мастер-класс по комедийной импровизации. Как интроверту мне очень понравилось, очень много энергичных людей в особенности сам Мастер. Мне очень понравилось выступление таких разных характеров, их импульс и взаимодействие между собой, а еще игра в зеркало. Короче мне было весело! Кто пойдет получит позитив и много положительных эмоций))