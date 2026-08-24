Стендап за 60 секунд
Рождественский бульвар, 10/7 стр. 1
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Интерактивное стендап-шоу, в котором у каждого участника есть только 1 минута на выступление, после чего он остается на сцене и общается с ведущими. Непредсказуемые интервью, никакой цензуры и много комиков за раз.
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