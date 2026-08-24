Путешествие сквозь время, где каждый зал хранит тайны бывших владельцев, шёпот семейных драм и загадочных событий прошлого. Здесь не будет сцены и зрительного зала: ты станешь частью истории, которая буквально оживёт перед тобой. Тебя ждут: — интерактивное путешествие по истории особняка и быта того времени — атмосфера 19 века — «ожившие» воспоминания и персонажи того времени. Это не просто экскурсия — это возможность увидеть историю своими глазами. Сегодня здесь расположился арт-бар «Орбита», а когда-то в нем жили предки жены Пушкина Н.Н. Гончаровой. Сбор за 15 минут до начала экскурсионной программы.