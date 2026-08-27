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Культограм: Мифы Древней Греции

Джаз-клуб Эссе
ул. Пятницкая, дом 27, стр. 3а

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Прикоснись к миру, где Афродита нашёптывает тайны любви, Арес разжигает страсть, а Дионис приглашает в вихрь наслаждения и вина. На этом вечере обсудишь мифы, которые знаешь с детства, но с новой стороны — откровенной. Ведь на самом деле древнегреческая мифология полна интриг и страстей. Обсудишь яркую личную жизнь богов Олимпа, проникнешься Аидом, пожалеешь Медузу Горгону, узнаешь как появился Минотавр, о каком подвиге Геракла принято молчать Спикер: Полина Касперович — сооснователь проекта Культограм, культуролог, автор книги по искусству, радиофизик, член Евразийского художественного Союза. В стоимость включено: — погружение в мир мифов для взрослых; — основное блюдо; — десерт в тематике вечера; — бокал вина или чай/кофе; — репортажная съемка.

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