«Эссе» – джазовый клуб, расположенный в самом центре Москвы на ул. Пятницкая. Вот уже несколько лет клуб уверенно держит позиции одного из лучших джазовых мест Москвы благодаря оригинальным проектам, лучшим именам российских и зарубежных музыкантов, составляющих ежедневную афишу клуба. Уникальная джазовая площадка столицы, объединяющая истинных ценителей качественного звука. Это место встречи людей с тонким вкусом к жизни в атмосфере легкости, свободы и импровизации. Здесь звучит богатая музыкальная палитра — классический и современный джаз, этно-джаз, блюз, соул, фанк — в исполнении известных джазовых музыкантов России и зарубежья. Режим работы: Ежедневно с 11:00 до 00:00 Сайт: https://www.jazzesse.ru/
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Комментарии
NATALI28 октября 2023, 03:30
Пользователь №505031, сразу же захотелось пойти 😂
Пользователь №6287418 апреля 2022, 03:21
Отличное место) в первые джаз услышала здесь. Вкусное меню.
Одно из любимых мест в Москве и любимейший джаз-клуб. Всегда интересные мероприятия, первые три в неделю они ещё и бесплатные! Особо советую кинопоказы по понедельникам
мне понравилось