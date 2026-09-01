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Джаз-клуб Эссе

Москва, ул. Пятницкая, дом 27, стр. 3а

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«Эссе» – джазовый клуб, расположенный в самом центре Москвы на ул. Пятницкая. Вот уже несколько лет клуб уверенно держит позиции одного из лучших джазовых мест Москвы благодаря оригинальным проектам, лучшим именам российских и зарубежных музыкантов, составляющих ежедневную афишу клуба. Уникальная джазовая площадка столицы, объединяющая истинных ценителей качественного звука. Это место встречи людей с тонким вкусом к жизни в атмосфере легкости, свободы и импровизации. Здесь звучит богатая музыкальная палитра — классический и современный джаз, этно-джаз, блюз, соул, фанк — в исполнении известных джазовых музыкантов России и зарубежья. Режим работы: Ежедневно с 11:00 до 00:00 Сайт: https://www.jazzesse.ru/
Карта места...

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Комментарии

С
Сергей
15 октября 2023, 06:17

мне понравилось

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NATALI
28 октября 2023, 03:30

Пользователь №505031, сразу же захотелось пойти 😂

П№
Пользователь №62874
18 апреля 2022, 03:21

Отличное место) в первые джаз услышала здесь. Вкусное меню.

И
Илья
20 мая 2021, 19:28

Одно из любимых мест в Москве и любимейший джаз-клуб. Всегда интересные мероприятия, первые три в неделю они ещё и бесплатные! Особо советую кинопоказы по понедельникам

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