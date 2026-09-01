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Николай II. За кулисами двора: секреты, фавориты и роковые романы

Джаз-клуб Эссе
ул. Пятницкая, дом 27, стр. 3а

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 6+
Еда

Про событие

Личная жизнь и правление последнего русского императора и его семьи всегда порождала множество слухов: о фаворитах, тайных отношениях, придворных интригах и людях, которым удавалось получить особое влияние на монарха. Но где заканчивается исторический факт и начинается легенда? На встрече Культограм разберут закулисную жизнь двора Николая II: — Кто действительно пользовался особой близостью к императорской семье? — Существовали ли настоящие фавориты при дворе Николая II? — Какие романы и любовные истории потрясали высший свет? — Как выглядела повседневная жизнь императорского окружения? Это будет история не только о любви и интригах, но и о людях, власти, репутации и механизмах императорского двора накануне революции 1917 года. Спикер — Дарья Ермакова — педагог, историк, публичный лектор. В стоимость входят: — яркий рассказ спикера; — основное блюдо; — десерт; — бокал вина или чай/кофе.

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