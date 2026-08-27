Летний вечер на крыше ресторана «Квартира с видом» — с панорамой старого Замоскворечья, закатным небом и живой музыкой. На сцене — Сиефания и Sounds Mediterranean: камерное трио (вокал, клавиши и электронная перкуссия), которое превращает знакомые хиты в стильные джазовые и соул-истории с лёгким средиземноморским настроением. В программе — главные песни нулевых: Beyonce, Rihanna, Nelly Furtado, Alicia Keys, Justin Timberlake и других мировых звёзд. Любимые композиции прозвучат в авторских аранжировках — чувственных, атмосферных и наполненных летним вайбом. Тебя ждут: — концерт на одной из самых красивых крыш Москвы; — панорамный вид на Замоскворечье и закат; — уютная атмосфера, авторская кухня и напитки; — мировые хиты, которые хочется подпевать и под которые невозможно не танцевать. В случае непогоды концерт состоится в атмосферном пространстве ресторана «Квартира с видом».