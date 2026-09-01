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Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

Джаз клуб Эссе, Пятницкая, 27с3А

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750₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Вкусный обед под сопровождение живой музыки — вот что такое бранч в «Эссе». Насладиться выступлением лучших коллективов столицы и изысканной кухней от шеф-повара — вот идеальный рецепт отличного настроения. Во время Джазовых бранчей помимо билетов действует правило минимального заказа на 1 человека: не менее 1500 рублей. На компанию от 4-х человек депозит необходимо вносить заранее. Moscow Ragtime Band — популярный столичный ансамбль, исполняющий традиционный джаз начала ХХ века так же горячо и артистично, как это делали великие пионеры жанра в старые добрые времена.

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