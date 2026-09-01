В 1994 году на свет родился коллектив, который стал настоящим прорывом в альтернативной музыке начала 00-х годов. Логотип System of a Down красовался на футболе каждого второго подростка. Проект Chopsy — российский трибьют System Of A Down. Безупречное исполнение хитов и редких композиций американско-армянского коллектива. Воссоздание аутентичной атмосферы безбашенных тусовок прямиком из 2005.