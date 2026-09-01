Есть песни, которые мужчины писали для женщин. «Pretty Woman», «Only You», «Careless Whisperer», «Jealous Guy» – 17 мировых хитов 80–90-х в живом джазовом звучании на открытой крыше с видом на Москва-Сити. Самый известный московский крунер Антон Ярославский и живой джаз-бэнд исполняют их так, как вы их ещё не слышали – джаз снимает с хитов лак эпохи и оставляет только суть: восхищение, нежность, ревность, и ту самую силу, с которой один человек смотрит на другого. Панорамная крыша на Киевской, всего 150 мест, столики со свечами, гирлянды, пледы, бар и кухня. Можно сидеть и слушать, а можно встать и танцевать – музыка сама подхватит. Ты узнаешь каждую песню с первых аккордов. И каждая напомнит что-то своё – тот вечер, тот человек, то чувство.