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Концерт-медитация «Ханг и арфа»

Люмьер-Холл
Берсеневский пер., 2, стр. 1

Начало:

Завершение:

от 1300₽ до 1500₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Погрузись в бесконечность космического концерта-медитации, где главные партии исполняют ханг и арфа, а дополняют их колокольчики, флейта и нежная перкуссия. Ханг и арфа — это сочетание земного изящества и звездной магии: нежные, струящиеся звуки арфы обретают объём и глубину благодаря таинственному, мерцающему тембру ханга. Ты услышишь, как рождается музыка вне времени и пространства — то отдаленно напоминающая дыхание океана, то похожая на спокойный полёт над облаками. Это приглашение к внутреннему путешествию, где каждый звук работает как мягкая вибрационная настройка, возвращая тебя в состояние гармонии и умиротворения. Позволь себе раствориться в этой импровизации света и тишины в окружении космических проекций.

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