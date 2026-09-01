Вечер, где джаз говорит на языке кино и свободы. В программе — культовые джазовые композиции, ставшие неотъемлемой частью кинематографа XX–XXI веков, а также авторские произведения. В этот вечер прозвучат редкие и популярные джазовые темы, а также песни, знакомые по культовым фильмам, — музыка, которая давно вышла за пределы экрана и стала самостоятельным искусством. Классический свинг, этнические ритмы, традиционный мелодизм и виртуозные аранжировки создадут насыщенное, живое и глубокое звучание. Этот вечер — погружение в атмосферу свободы, импровизации и чистого звука.