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Про событие
Музыка, которая пахнет летом: тёплым вечером, открытым окном, первым глотком чего-то холодного в жару. Летний вечер, зелёные деревья и уютное пространство Yauza Place, скрытое от городской суеты — настоящий оазис в центре Москвы. Здесь время будто замедляется, а воздух наполняется лёгкими джазовыми композициями и атмосферой беззаботного лета. Манящие джазовые мелодии создадут настроение легкости, отдыха и теплого вечера, который захочется запомнить.
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