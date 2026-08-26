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Летний джаз

Yauza
Подколокольный пер., 16, стр. 4

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от 3500₽ до 9000₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Музыка, которая пахнет летом: тёплым вечером, открытым окном, первым глотком чего-то холодного в жару. Летний вечер, зелёные деревья и уютное пространство Yauza Place, скрытое от городской суеты — настоящий оазис в центре Москвы. Здесь время будто замедляется, а воздух наполняется лёгкими джазовыми композициями и атмосферой беззаботного лета. Манящие джазовые мелодии создадут настроение легкости, отдыха и теплого вечера, который захочется запомнить.

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