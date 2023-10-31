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Yauza

Москва, Подколокольный пер., 16, стр. 4

Телефон

Yauza — санаторий для души в центре Москвы. Стильное культурное пространство с открытой террасой, кинопроектором и лаундж-зонами. Режим работы: ПН-ЧТ: 12:00 – 00:00 ПТ-СБ: 12:00-2:00 Воскресенье: 10:00-00:00 https://yauza-place.ru/
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Комментарии

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Ванюшина Татьяна
09 февраля, 06:00

Десерт шишка великолепен

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Александр
23 сентября 2025, 00:03

Санаторий для души…

П
Паша
31 января 2025, 17:41

В разное время разные вайбы в красивой обстановке )

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Пугачёв Пётр
29 января 2025, 19:51

Если большая компания занимайте место у камина)

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Ксюша
26 января 2025, 05:23

Вечером контингент не всегда приятный

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Триполярка
4 января 2025, 19:45

Моё любимое заведение)

С
Станислав
23 июня 2024, 02:20

Атмосферное место. Хорошо подходит для различных маркетов. Посмотрим, что будет в зимнее время

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Гюнель
31 мая 2024, 02:53

Очень понравился концерт Cinematica, организованный на веранде Yauza Place! Внутри ресторана еще не была, побываю обязательно🫰🏻

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Оля
25 мая 2024, 12:35

Будто оказываешься в загородном доме в центре Москвы)) десерты - шедевр!

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Volpetta 🦊
10 мая 2024, 06:01

Уютное,атмосферное место.Еда на высоте

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Софа
24 октября 2023, 21:22

Супер пространство, была здесь на фестивале выходного дня (йога, лекции, медитации, тренинги). Атмосферно, проходят крутые события. Делюсь фоточками)

А
Аноним
8 октября 2023, 19:21

Кайфовое место, вкусная кухня , классный интерьер

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