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Предстоящие события в этом месте
Вечер, где джаз говорит на языке кино и свободы. В программе — культовые джазов...
от 3500₽
В исполнении оркестра Cinematica прозвучат уже полюбившиеся зрителям мелодии — с...
от 3500₽
Вечер, где джаз говорит на языке кино и свободы. В программе — культовые джазов...
от 3500₽
В программе — музыка, знакомая каждому: саундтреки, ставшие частью нашей памяти ...
от 3500₽
Этот вечер посвящён фортепиано как пространству для эксперимента, импровизации и...
от 3500₽
Комментарии
Санаторий для души…
В разное время разные вайбы в красивой обстановке )
Если большая компания занимайте место у камина)
Вечером контингент не всегда приятный
Моё любимое заведение)
Атмосферное место. Хорошо подходит для различных маркетов. Посмотрим, что будет в зимнее время
Очень понравился концерт Cinematica, организованный на веранде Yauza Place! Внутри ресторана еще не была, побываю обязательно🫰🏻
Будто оказываешься в загородном доме в центре Москвы)) десерты - шедевр!
Уютное,атмосферное место.Еда на высоте
Супер пространство, была здесь на фестивале выходного дня (йога, лекции, медитации, тренинги). Атмосферно, проходят крутые события. Делюсь фоточками)
Кайфовое место, вкусная кухня , классный интерьер
Десерт шишка великолепен