Сеть ресторанов органической кухни, которая меняет привычки, где готовят блюда из сезонных органических продуктов, этично выращенных и произведённых на собственной ферме в экологически чистом районе Подмосковья. Это место, где еда проходит кратчайший путь от фермы до стола с минимальными изменениями. Все продукты имеют органический сертификат европейского и российского образцов. Можно попробовать лучшее сезонное: от лёгких закусок и салатов, до наваристых супов из органической говядины. Винные шкафы ресторанов хранят более чем 100 наименований органических и биодинамических вин, каждое из которых отобрано профессиональным сомелье. Интерьеры выполнены в экостиле: сочетание деревянных поверхностей, кирпича, а также стекла, пропускающего естественный свет и много зелени. Здесь по-дружески душевно, по-семейному вкусно и по-настоящему полезно. Адреса ресторанов и бронь столов - https://www.m2-cafe.ru/ Режим работы: ПН-ЧТ: 12:00-23:00 ПТ-ВС: 9:00-23:00
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