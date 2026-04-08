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Madame Roche

Москва, Кожевническая улица, 16с4

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http://mmeroche.ru/ Богемная и притягательная атмосфера трипового гонконгского особняка на Олдрич-стрит, воссозданная вплоть до ощущений сладкого дурмана, сочетается с кабаре, барной лабораторией и отдельным миром мультикультурной кухни петербургской гастрономической школы, которая теперь фундаментально обосновалась в Москве. Дом Madame Roche это гостеприимный 5-звёздочный гастрономический бутик-отель, в котором нельзя лишь остаться для сна. Интерьер ресторана, как азиатская шкатулка, вместил в себя культуры и быт всех мировых континентов – здесь яванская древесина, европейский винтаж, изысканные изразцы, настоящие камины и многие другие детали, которые гармонично собрались в единую визуальную. концепцию. Этот интерьер стоит того, чтобы быть увиденным. Режим работы: Понедельник: выходной ВТ-ЧТ: 17:00-00:00 ПТ-ВС: 15:00-00:00
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Комментарии

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Гаша
20 октября 2024, 05:23

атмосферно, интерьерные штучки можно долго разглядывать, мне такое нравится. но! после записи по часам и всей предыстории ожидаешь менее сырого сервиса. официанты не спешат принимать заказ, при этом за стойкой куча народу, занятого непонятно чем. не все блюда знают. еда понравилась. коктейль на безалкогольном вине топ.

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