https://megobari.wine/maroseyka MegoBari с грузинского означает «друг». Это место создано для уютного времяпрепровождения в кругу друзей с вином и грузинской кухней. На открытой кухне готовят знаменитые аджарские хачапури с разными начинками: от классической с яйцом и сыром до версий с томатами, песто и сулугуни. В меню – мегрельские и имеретинские хачапури, грузинские лепешки, шашлыки, люля-кебабы, а также 5 видов хинкали, включая сет «Мама Хинкали» из 6 маленьких хинкали. Для ценителей – грузинские вина (70+ наименований), чача, коктейли и настойки на её основе. Авторскую кухню обновляет бренд-шеф Борис Гиоргберидзе, а креативные коктейли разрабатывает бар-менеджер Николоз Мирцхулава. Режим работы: ежедневно 12:00-00:00
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