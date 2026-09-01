В исполнении оркестра Cinematica прозвучат уже полюбившиеся зрителям мелодии — саундтреки из самых ярких сериалов и фильмов последнего времени. Музыканты сыграют те самые композиции, без которых невозможно представить известные киноленты. Звуки, ставшие символом целой эпохи и навсегда вплетённые в ткань киноискусства. Посетителей вечера ждёт встреча с узнаваемыми темами — той музыкой, что когда-то распахивала двери в захватывающие истории и до сих пор звучит в каждой серии, достигая новых вершин. Погода своенравна, поэтому возможен перенос выступления внутрь пространства.