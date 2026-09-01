ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Cinematica Orchestra

Yauza
Подколокольный пер., 16, стр. 4

Начало:

Завершение:

от 3500₽ до 9000₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

В исполнении оркестра Cinematica прозвучат уже полюбившиеся зрителям мелодии — саундтреки из самых ярких сериалов и фильмов последнего времени. Музыканты сыграют те самые композиции, без которых невозможно представить известные киноленты. Звуки, ставшие символом целой эпохи и навсегда вплетённые в ткань киноискусства. Посетителей вечера ждёт встреча с узнаваемыми темами — той музыкой, что когда-то распахивала двери в захватывающие истории и до сих пор звучит в каждой серии, достигая новых вершин. Погода своенравна, поэтому возможен перенос выступления внутрь пространства.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band
Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

750₽

Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше
Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше

от 3800₽

Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше
Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше

от 5000₽

Инструментал Блюз
Инструментал Блюз

от 1000₽

Женский Стендап + Джаз
Женский Стендап + Джаз

от 1590₽

Женский стендап на Сретёнке
Женский стендап на Сретёнке

от 1181₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста