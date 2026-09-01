Возраст 18+
Стендап
Концерты
Про событие
Уникальный формат стендап-шоу. Выступают 3 комика и ведущий концерта комика с более чёрным материалом — ты сможешь услышать более жёсткие и откровенные шутки. Один из комиков — ведущий вечера. Ты можешь увидеть комиков, участники: StandUp на ТНТ, Labelcom, StandUp Club #1 и других популярных ТВ и YouTube проектов. Состав скрыт и всегда разный.
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