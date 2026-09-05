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One Vision Band

Концертный зал «Москва», проспект Андропова, 1

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от 1800₽ до 8000₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

One Vision Band представляют грандиозное рок-шоу, посвящённое 80-летию Фредди Меркьюри. Легендарные хиты Queen прозвучат в сопровождении симфонического оркестра и хора под управлением Игоря Разумовского. Специальная гостья — солистка Большого театра Елизавета Нарсия.

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