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Баста-Гуф

БСА Лужники, улица Лужники, 24

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от 7300₽ до 55000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Два больших имени русскоязычного хип-хопа — один вечер, полный мощного звука, ностальгии и треков, которые знают наизусть целые стадионы. Баста и Гуф выйдут на сцену с программой, где встретятся культовые хиты, живая энергия и тот самый вайб, за который их любят уже много лет. Это концерт про честные тексты, узнаваемый стиль и музыку, которая объединяет людей разных поколений. Будут громкие припевы, атмосферные лирические моменты и ощущение большого события, которое хочется прожить вместе с тысячами людей вокруг. Подойдёт тем, кто вырос на русском рэпе, любит масштабные лайвы и хочет услышать легендарные треки вживую.

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