Два больших имени русскоязычного хип-хопа — один вечер, полный мощного звука, ностальгии и треков, которые знают наизусть целые стадионы. Баста и Гуф выйдут на сцену с программой, где встретятся культовые хиты, живая энергия и тот самый вайб, за который их любят уже много лет. Это концерт про честные тексты, узнаваемый стиль и музыку, которая объединяет людей разных поколений. Будут громкие припевы, атмосферные лирические моменты и ощущение большого события, которое хочется прожить вместе с тысячами людей вокруг. Подойдёт тем, кто вырос на русском рэпе, любит масштабные лайвы и хочет услышать легендарные треки вживую.