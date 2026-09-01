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СимфоМультимедия «Сумерки. Сага»

Московский продюсерский центр, улица Маршала Малиновского, 7

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 4000₽
Возраст 16+
Кино
Концерты
Необычное

Про событие

«Под покровом туч и за пеленой дождя скрывался маленький городок Форкс… население 3 120 человек...». Именно здесь началась история любви, которая заставила миллионы вздыхать, спорить и наконец решить: холодный вампир или горячий оборотень? Теперь эта легенда оживает на сцене в формате мультимедийного концерта от Nella Musica Orchestra. Живой симфонический оркестр и солисты Nella Voice исполнят культовые треки. А на огромных экранах развернётся захватывающее мультимедийное сопровождение. Этот вечер — для всех, кто хотя бы раз мечтал о вечной любви или знает того, кто мечтал о вечной любви. Белла выбирала между Эдвардом и Джейкобом, а ты — между музыкой и эмоциями. Но в отличие от Беллы тебе можно всё и сразу. Продолжительность: 1 час 20 минут

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