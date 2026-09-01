Инновационная мультисенсорная выставка-переживание, где искусство становится телесным, эмоциональным, осязаемым опытом. Ты не просто наблюдаешь — ты переживаешь, чувствуешь, становишься соавтором процесса. Технологии, наука и живопись в одном пространстве. Сюрреалистические работы художницы OLE IDRIS, усиленные ароматами, саунд-дизайном, голографией и мультимедиа. В основе кураторской концепции последние исследования в области сомнологии, нейрофизиологии и психологии восприятия. Технологичные AI-решения от партнера кубика сна Deep позволят гостям увидеть свой Сон наяву. График работы: Ежедневно 12:00–22:00