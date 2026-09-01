Возраст 6+
Выставки
Необычное
Про событие
Инновационная мультисенсорная выставка-переживание, где искусство становится телесным, эмоциональным, осязаемым опытом. Ты не просто наблюдаешь — ты переживаешь, чувствуешь, становишься соавтором процесса. Технологии, наука и живопись в одном пространстве. Сюрреалистические работы художницы OLE IDRIS, усиленные ароматами, саунд-дизайном, голографией и мультимедиа. В основе кураторской концепции последние исследования в области сомнологии, нейрофизиологии и психологии восприятия. Технологичные AI-решения от партнера кубика сна Deep позволят гостям увидеть свой Сон наяву. График работы: Ежедневно 12:00–22:00
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи
Отличная выставка с аудиогидом, разными интерактивами для посетителей. Небольшая, но очень антуражная. Деревья только на входе должны были звучать от прикосновений, а у меня звучали далеко не все. Так и не поняла, как это работает. Не поняла и медитацию на полуэтаже втором. Может просто консультант не поспевала всем всё объяснить. Подержала кубик, послушала немного музыку в наушниках. Но не спать же там? А вообще очень всё располагало. И облачко на стене и проекции… А вообще особенно большая кровать в одном из залов) Но там же места на двоих, а желающих-то больше. Да и неловко как-то всех заставлять ждать. Хотя посетители были тактичные, когда я там была) в общем мне всё понравилось, кроме мелких недочётов. Рекомендую. Прониклась) всё не перечисляю. Инсталляции понравились все 👌