Такого ты ещё не видел — настоящий живой камерный детский хор в сопровождении фирменного жирного звука индастриал, ню, готик и дум-метала. Детский метал-хор — это не просто хорошая музыка. Это сюжет об особенных детях, собранных загадочным Худруком, которые защищают мир от зла, записывая свои песни и запечатывая таким образом нечисть в кассеты. Чем больше людей слушает треки, тем надёжнее печать. Такие кассеты можно будет приобрести на стойке с мерчем прямо на концерте. Тебя ждут: — Полностью живой звук — Мрачная совьет-панк атмосфера — Любимые хиты и новинки — Стильная коллекция мерча — Meet&Greet (фото, автографы) с артистами после концерта (по специальным билетам) Количество билетов ограничено.