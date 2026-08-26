Открытая терраса легендарного The Carlton на один вечер превратится в джазовый парящий сад, где время остановится, а музыка заговорит на языке роскоши, ностальгии и безупречного вкуса. Джаз, рождённый в Манхэттене 60-х, прозвучит в исполнении Армира Ли. Звёздный американский саксофонист с ураганной харизмой и джазом в крови перенесёт тебя в эпоху винила, бархатных нарядов и музыки, в которую хочется нырнуть с головой.