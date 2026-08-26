ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Винтажный джаз Манхэттена 60-х на на крыше

The Ritz-Carlton, Тверская улица, 3

Начало:

Завершение:

от 6900₽ до 10900₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Открытая терраса легендарного The Carlton на один вечер превратится в джазовый парящий сад, где время остановится, а музыка заговорит на языке роскоши, ностальгии и безупречного вкуса. Джаз, рождённый в Манхэттене 60-х, прозвучит в исполнении Армира Ли. Звёздный американский саксофонист с ураганной харизмой и джазом в крови перенесёт тебя в эпоху винила, бархатных нарядов и музыки, в которую хочется нырнуть с головой.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

100 лет джаза
100 лет джаза

от 3800₽

Саундтреки Ханса Циммера
Саундтреки Ханса Циммера

от 6900₽

Фантазия Хаяо Миядзаки
Фантазия Хаяо Миядзаки

от 2000₽

Детский метал-хор Всесоюзного радио
Выбор редакции
Детский метал-хор Всесоюзного радио

от 1900₽

В свечах: Шедевры классики в Отеле «Националь»
В свечах: Шедевры классики в Отеле «Националь»

от 5500₽

МьюзАп Шоу
МьюзАп Шоу

от 800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста