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Концерты
Про событие
Дмитрий Файн, приглашает тебя погрузиться в романтические джазовые тона, в различных музыкальных жанрах и ритмах. Осень это время, когда очень важно быть вместе с любимыми и дорогими людьми, под чарующие звуки музыки, в исполнении первоклассных музыкантов, в уютном джаз-клубе.
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