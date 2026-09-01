Дмитрий Файн, приглашает тебя погрузиться в романтические джазовые тона, в различных музыкальных жанрах и ритмах. Осень это время, когда очень важно быть вместе с любимыми и дорогими людьми, под чарующие звуки музыки, в исполнении первоклассных музыкантов, в уютном джаз-клубе.