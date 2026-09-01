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Дмитрий Файн: «Джаз для двоих»

Джем Клуб Мьюзик, улица Сретенка, 11

Начало:

Завершение:

от 2200₽ до 3300₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Дмитрий Файн, приглашает тебя погрузиться в романтические джазовые тона, в различных музыкальных жанрах и ритмах. Осень это время, когда очень важно быть вместе с любимыми и дорогими людьми, под чарующие звуки музыки, в исполнении первоклассных музыкантов, в уютном джаз-клубе.

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