Коллектив из Дагестана — одна из самых самобытных групп на российской независимой сцене. Их музыка объединяет джаз, фанк, хаус и хип-хоп, а фирменное звучание дополняют локальный колорит, ироничные отсылки и узнаваемый язык текстов. «нееет, ты что» регулярно выпускают новую музыку, экспериментируют со звучанием и выступают на крупнейших фестивалях страны. Осенью у московских слушателей будет возможность услышать любимые треки вживую и стать частью большого концерта.