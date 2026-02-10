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Нееет, ты что

Урбан
Большая Новодмитровская улица, 36с24

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 7500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Коллектив из Дагестана — одна из самых самобытных групп на российской независимой сцене. Их музыка объединяет джаз, фанк, хаус и хип-хоп, а фирменное звучание дополняют локальный колорит, ироничные отсылки и узнаваемый язык текстов. «нееет, ты что» регулярно выпускают новую музыку, экспериментируют со звучанием и выступают на крупнейших фестивалях страны. Осенью у московских слушателей будет возможность услышать любимые треки вживую и стать частью большого концерта.

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