Только лучшие профессиональные музыканты, только тщательно отобранные композиции, которые никого не оставят равнодушными. Инструментал Блюз — это чистая, глубокая музыка, в которой живут истории и эмоции. Это ритмы американского Юга, проникновенные гитарные соло, тягучие интонации саксофона и медленные, завораживающие клавишные партии. Этот вечер перенесёт тебя в атмосферу старых блюз-баров Чикаго и Мемфиса, где каждая нота говорит о жизни, страсти и свободе.