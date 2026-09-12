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Инструментал Блюз

Джем Клуб Мьюзик, улица Сретенка, 11

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Завершение:

от 1000₽ до 3000₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Только лучшие профессиональные музыканты, только тщательно отобранные композиции, которые никого не оставят равнодушными. Инструментал Блюз — это чистая, глубокая музыка, в которой живут истории и эмоции. Это ритмы американского Юга, проникновенные гитарные соло, тягучие интонации саксофона и медленные, завораживающие клавишные партии. Этот вечер перенесёт тебя в атмосферу старых блюз-баров Чикаго и Мемфиса, где каждая нота говорит о жизни, страсти и свободе.

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