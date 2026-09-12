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Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше

Крыша Ibis, Киевская улица, 2

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Завершение:

от 3800₽ до 6400₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Есть песни, которые мужчины писали для женщин. «Pretty Woman», «Only You», «Careless Whisperer», «Jealous Guy» – 17 мировых хитов 80–90-х в живом джазовом звучании на открытой крыше с видом на Москва-Сити. Самый известный московский крунер Антон Ярославский и живой джаз-бэнд исполняют их так, как вы их ещё не слышали – джаз снимает с хитов лак эпохи и оставляет только суть: восхищение, нежность, ревность, и ту самую силу, с которой один человек смотрит на другого. Панорамная крыша на Киевской, всего 150 мест, столики со свечами, гирлянды, пледы, бар и кухня. Можно сидеть и слушать, а можно встать и танцевать – музыка сама подхватит. Ты узнаешь каждую песню с первых аккордов. И каждая напомнит что-то своё – тот вечер, тот человек, то чувство.

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