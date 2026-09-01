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Sinatra, Nat King Cole, Dean Martin, Nina Simone. Это не эпоха — это легенда. Манхэттен 40-60-х, джаз-бары, медленные танцы, смокинги и голос в глубине зала. Попасть туда можно только одним способом. Оказаться здесь. Стас Обухов — известный крунер. Солист театра «Градский Холл», участник главных джазовых фестивалей. Он не исполняет Синатру — он звучит как человек, который вырос в той эпохе. «Unforgettable», «Sway», «Feeling Good» — песни, от которых внутри что-то останавливается. Каждая звучит как маленькая история.
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