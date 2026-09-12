Вкусный обед под сопровождение живой музыки — вот что такое бранч в «Эссе». Насладиться выступлением лучших коллективов столицы и изысканной кухней от шеф-повара — вот идеальный рецепт отличного настроения. Во время Джазовых бранчей помимо билетов действует правило минимального заказа на 1 человека: не менее 1500 рублей. На компанию от 4-х человек депозит необходимо вносить заранее. Moscow Ragtime Band — популярный столичный ансамбль, исполняющий традиционный джаз начала ХХ века так же горячо и артистично, как это делали великие пионеры жанра в старые добрые времена.