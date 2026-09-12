Москва внизу. Закат догорает. Свечи на столах уже зажжены. Ольга Ашмарина берёт первую ноту — и разговоры за столиками стихают сами собой. Её называют одним из самых самобытных джазовых голосов России. Томный, глубокий, обволакивающий — с таким тембром Smooth Operator звучит как написанный именно для неё. Jazz Reflection выступают на международных джазовых фестивалях — и на эту крышу привнесут то же взаимодействие с гостями, те же авторские аранжировки, ту же отдачу. Billie Jean, Whitney, Sade — хиты, которые в своё время брали Грэмми — переосмыслены в авторских джазовых аранжировках. Те же мелодии которые ты знаешь наизусть. Но медленнее, интимнее, объёмнее. Перкуссия отбивает ритм так, что чувствуешь его не ухом — телом. 90 человек. Столики, пледы, гирлянды. Открытое небо. После концерта бэнд продолжает играть — просто так, для тех кто не хочет уходить. Обычно не уходит никто.