ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Трибьют-концерт Adele на Крыше

Taganka Roof, Большой Дровяной переулок, 6

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 6000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Погрузисьв атмосферу настоящего волшебства под открытым небом. Чувственная и сильная музыка, где каждое слово наполнено эмоциями, а каждая нота заставляет сердце биться чаще. В этот вечер музыканты погрузят тебя в душевную энергетику и неподражаемую глубину песен Adele. Яркие вокальные данные, живое исполнение и потрясающие авторские аранжировки позволят заново открыть для себя знакомые композиции. В песнях Adele глубокие, трогательные тексты переплетаются с мощной энергетикой и неподражаемым вокалом. Она умеет пробуждать самые искренние чувства, от радости до грусти, делая каждое выступление настоящим эмоциональным откровением. Выступает: Mareli (Марьяна Чукова) — поп-певица и автор песен с выразительным альтовым тембром и эмоциональной манерой исполнения. Её называют русской Adele. Mareli сочетает современное поп-звучание с глубокой эмоциональной подачей, формируя собственный узнаваемый стиль. Внимание: Веранда оснащена навесом на случай непогоды. Тебя ждёт захватывающий вид на набережную и центр Москвы, а также кухня и бар.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

100 лет джаза
100 лет джаза

от 3800₽

Саундтреки Ханса Циммера
Саундтреки Ханса Циммера

от 6900₽

Фантазия Хаяо Миядзаки
Фантазия Хаяо Миядзаки

от 2000₽

Детский метал-хор Всесоюзного радио
Выбор редакции
Детский метал-хор Всесоюзного радио

от 1900₽

В свечах: Шедевры классики в Отеле «Националь»
В свечах: Шедевры классики в Отеле «Националь»

от 5500₽

МьюзАп Шоу
МьюзАп Шоу

от 800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста