Погрузисьв атмосферу настоящего волшебства под открытым небом. Чувственная и сильная музыка, где каждое слово наполнено эмоциями, а каждая нота заставляет сердце биться чаще. В этот вечер музыканты погрузят тебя в душевную энергетику и неподражаемую глубину песен Adele. Яркие вокальные данные, живое исполнение и потрясающие авторские аранжировки позволят заново открыть для себя знакомые композиции. В песнях Adele глубокие, трогательные тексты переплетаются с мощной энергетикой и неподражаемым вокалом. Она умеет пробуждать самые искренние чувства, от радости до грусти, делая каждое выступление настоящим эмоциональным откровением. Выступает: Mareli (Марьяна Чукова) — поп-певица и автор песен с выразительным альтовым тембром и эмоциональной манерой исполнения. Её называют русской Adele. Mareli сочетает современное поп-звучание с глубокой эмоциональной подачей, формируя собственный узнаваемый стиль. Внимание: Веранда оснащена навесом на случай непогоды. Тебя ждёт захватывающий вид на набережную и центр Москвы, а также кухня и бар.