За одно шоу ты побываешь на двух концертах с участием джазовых музыкантов и женщин-комиков, не вставая со своего места за столиком ресторана. Профессиональные джазовые исполнительницы подарят тебе часовое живое шоу в дополнение к идеальному ужину. После джаза ты насладишься комедией участниц «Стендапа на ТНТ», «Женского стендапа», «Разгонов», «Большого шоу» и других популярных шоу. На сцене выступают только лучшие женщины-комики с миллионами просмотров в интернете и эфирами в самых крупных комедийных проектах. Идеальная возможность увидеть своих любимых комиков вживую. Вместе с участницами московских джаз-бэндов они подарят незабываемый вечер, будь это свидание, встреча с друзьями или вечер наедине с самим собой. В проекте принимают участие: Динара Курбанова, Настя Веневитина, Ярослава Тринадцатко, Вера Котельникова, Ольга Малащенко, Карина Салихова, Настя Чубарова, Ника Тарасевич, Зоя Куулар, Кристина Ганина, Надя Бобрышева, Катя Котофеева, Аня Семенова и другие. Продолжительность программы: 2 часа. Первый час — джазовый концерт, а второй — стендап. Сбор гостей за 30 минут до начала мероприятия. Стоимость ужина и напитков оплачивается отдельно. Возможно употребление нецензурной лексики. Состав комиков секретный и может отличаться от представленного на фотографиях. Размещение происходит согласно купленным местам и в соответствии со схемой зала.