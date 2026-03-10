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Shoo

Центр океанографии и морской биологии Москвариум
Море Музыки, проспект Мира, 119с23

Начало:

Завершение:

1800₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

В пространстве «Море Музыки» выступит группа Shoo — мастера жанра «эпический поп», чьё творчество искусно объединяет соул, этно, ритм-энд-блюз и современную электронику. Резиденты фестивалей «Дикая Мята» и «Moscow Jazz Festival» представят акустический живой концерт со струнным квартетом, наполненный глубоким смыслом, теплом и доверием. Каждый слушатель останется с ощущением, что концерт был сыгран лично для него. Масштабные аранжировки и проникновенный вокал Shoo обретут особую глубину под аккомпанемент мерцающих водных бликов. Каждый билет даёт право посетить основную экспозицию аквариума в таинственном неоновом свете.

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