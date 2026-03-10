В пространстве «Море Музыки» выступит группа Shoo — мастера жанра «эпический поп», чьё творчество искусно объединяет соул, этно, ритм-энд-блюз и современную электронику. Резиденты фестивалей «Дикая Мята» и «Moscow Jazz Festival» представят акустический живой концерт со струнным квартетом, наполненный глубоким смыслом, теплом и доверием. Каждый слушатель останется с ощущением, что концерт был сыгран лично для него. Масштабные аранжировки и проникновенный вокал Shoo обретут особую глубину под аккомпанемент мерцающих водных бликов. Каждый билет даёт право посетить основную экспозицию аквариума в таинственном неоновом свете.