Лучшие регги-артисты, две сцены, более 10 часов музыки. Два танцпола, топовый звук, звёзды отечественной сцены и большое количество хороших людей. Выступят: Коля Маню, Рома ВПР, Steppa Style, Samosad bend, Ларюшкин, ShantyNatty, RasТворитель и гости из Ижевска – Sun Jain. Также, на сцену «Вибрации» вместе с Супер Пупер Бэндом выйдут: лидер группы «Каникулы Бонифация» - Вкусный, Ostapkin, Юля «Arctic Riddim» и Вася Селассие из «Jah Family». На танцполе «Ритмы» тебя ждёт качественный селекшн от уважаемых представителей саундсистемного движения: Rebelsteppa, Lpsky, Sabl, Matata Bass (Даб Культура), Daily Vibes и K.F. Не исключены спонтанные вокальные сессии.