Sinatra, Nat King Cole, Dean Martin, Nina Simone. Это не эпоха — это легенда. Манхэттен 40-60-х, джаз-бары, медленные танцы, смокинги и голос в глубине зала. Попасть туда можно только одним способом. Оказаться здесь. Стас Обухов — известный крунер. Солист театра «Градский Холл», участник главных джазовых фестивалей. Он не исполняет Синатру — он звучит как человек, который вырос в той эпохе. «Unforgettable», «Sway», «Feeling Good» — песни, от которых внутри что-то останавливается. Каждая звучит как маленькая история.