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Ханс Циммер с камерным оркестром на арфе

The Ritz-Carlton, Тверская улица, 3

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от 7800₽ до 11800₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

The Carlton редко открывает этот сад для подобных вечеров. И именно поэтому атмосфера здесь ощущается не как концерт, а как закрытый rooftop-клуб где случайно встретились джаз, лето и вечерняя Москва. Armir Lee — американский джазовый музыкант родом из Хьюстона, выпускник Berklee College of Music и один из самых ярких представителей новой джазовой сцены США. Уже несколько лет он живёт между Америкой и Москвой, собирая вокруг себя публику которая приходит не просто на джаз, а за тем редким ощущением живой импровизации — когда музыка рождается прямо в воздухе. В первом отделении Armir вместе с квартетом проведёт гостей через золотую эпоху джаза: Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Duke Ellington и музыка которая когда-то звучала в маленьких клубах Нью-Йорка до самого утра. Autumn Leaves, Round Midnight, Take Five — мелодии которые ты, возможно, слышал в кино или в ресторане не зная их названий. Здесь ты услышишь откуда они. Без академичности и музейной пыли — только живой пульс, свобода и ощущение что музыканты разговаривают друг с другом через инструменты.

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